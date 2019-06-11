В Курской области пройдут лыжероллерные гонки

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-11T12:07:39+03:00

В соревнованиях примут участие спортсмены из Курска, Белгорода, Орла, Воронежа, Брянска и Старого Оскола

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12 июня в поселке Московский пройдет I этап кубка Курской области по гонкам на лыжероллерах. В соревнованиях примут участие спортсмены из Курска, Белгорода, Орла, Воронежа, Брянска и Старого Оскола.

Стиль свободный, раздельный старт будет дан на три дистанции: 3, 5 и 10 км. Возраст участников не ограничен, женщины старше 60 лет допускаются только на короткую дистанцию. Для детей с двух лет организаторы готовят забег на роликовых коньках на 200 метров.

Зарегистрироваться для участия можно на http://orgeo.ru/event/participants/9931#tab или в день соревнований. Регистрация будет открыта с 8:00. Первый старт – в 9:00.

Победителей и призеров ожидают призы от спонсоров, грамоты и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU