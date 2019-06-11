Под Курском погиб водитель легковушки
ДТП произошло в Октябрьском районе
Водитель от полученных травм скончался на местеФото: Из архива "КП"
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10 июня примерно в 03:35 48-летний водитель автомобиля «Лада-211240» двигался по автодороге «Крым – Иванино» со стороны Курчатова в направлении Курска.
На 14 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель от полученных травм скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU