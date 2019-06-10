2019-06-10T16:18:32+03:00
Общество

Из-за Дня России изменится график работы курской почты

11 июня будет сокращенный рабочий день
Ольга ДАНИЛОВА
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Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФДоставка пенсий и пособий за праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФФото: Из архива КП.
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В связи с государственным праздником 12 июня будет выходным днем для всех отделений почтовой связи Курской области. Обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет, сообщили в УФПС.

11 июня почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU

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