В Курской области разыскивают двух подростков
В Курской области бесследно исчезли два подростка. 7 июня 15-летний Андрей Белов и 16-летняя Анна Гусева ушли из дома в Железногорске и назад не вернулись.
Приметы пропавших:
Андрей Белов: рост 188 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черную футболку с белым рисунком на груди, камуфляжные брюки, черные кроссовки.
Анны Гусева: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, коричнево-красные волосы длиной до плеч, голубые глаза. Была одета в черную кофту с надписью латинскими буквами на груди и темно-зеленые короткие шорты.
— Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просим позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, - обращаются к курянам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU