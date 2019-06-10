В Курской области разыскивают двух подростков

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-10T14:44:47+03:00

7 июня ребята ушли из дома и не вернулись

7 июня ребята ушли из дома и не вернулись

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В Курской области бесследно исчезли два подростка. 7 июня 15-летний Андрей Белов и 16-летняя Анна Гусева ушли из дома в Железногорске и назад не вернулись.

Приметы пропавших:

Андрей Белов: рост 188 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черную футболку с белым рисунком на груди, камуфляжные брюки, черные кроссовки.

Анны Гусева: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, коричнево-красные волосы длиной до плеч, голубые глаза. Была одета в черную кофту с надписью латинскими буквами на груди и темно-зеленые короткие шорты.

— Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просим позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, - обращаются к курянам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU