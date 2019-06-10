2019-06-10T09:35:32+03:00
Происшествия

В Курске на Чехова сгорел автомобиль

ЧП произошло 9 июня вечером
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобиль сгорел полностьюАвтомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 июня примерно в девять часов вечера в Курске на улице Чехова загорелся автомобиль «Шевроле Ланос». На место происшествия выехали пожарные двух пожарно-спасательных частей, полиция, скорая и работники электросетей.

Возгорание оперативно ликвидировали, но автомобиль успел сгореть полностью. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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