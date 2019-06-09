Курскую область накрыла аномальная жара

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-09T08:59:19+03:00

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В ближайшие дни в Курской области ожидается очень жаркая погода. По данным синоптиков, с 9 по 13 июня среднесуточная температура воздуха превысит 30 градусов: климатическая норма будет выше на 7-8 градусов.

Как уточняют специалисты, повышенная температура может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь это касается пожилых и детей. Могут обостриться хронические заболевания, наступить перегрев организма и просто резко ухудшиться здоровье.

Чтобы избежать указанных последствий, спасатели рекомендуют курянам соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер:

1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.

2. Проветривать помещение - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

4. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Снизить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Есть лучше утром и вечером.

5. Чтобы не допустить обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости (избегая газированных напитков и алкоголя). Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки.

6. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества.

7. В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.

8. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

9. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU