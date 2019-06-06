2019-06-06T15:58:20+03:00
Общество

Курян призывают сдать батарейки

В центре города поставят на несколько дней специальный контейнер
Ольга ДАНИЛОВА
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Контейнер установят на Театральной площадиКонтейнер установят на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курск присоединится к акции по сдаче использованных батареек для дальнейшей переработки.

Реализация проекта вносит вклад в достижение целей Указа президента России от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в области охраны окружающей среды, сообщили в мэрии.

Переработанная батарейка является ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов от карандашей до рельсов. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.

В Курске социальная акция пройдет с 17 по 23 июня, контейнер для сбора батареек будет размещен на Театральной площади, напротив драмтеатра им. А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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