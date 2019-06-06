Курские пожарные помогают Козловскому снимать фильм о Чернобыле

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-06T13:43:31+03:00

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В Курчатове 18 июня начнутся съемки нового фильма Данилы Козловского. В нем речь пойдет об одном из эпизодов трагедии на Чернобыльской АЭС: Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов предотвратили ядерный взрыв, спустив воду из бассейна охладителя под редактором.

Евгений Трубецкой, специалист из команды Данилы Козловского, посетил Пожарно-спасательный музей Курчатовской АЭС. Центром его внимания стала экспозиция, посвященная чернобыльской трагедии.

«Мы собираемся воссоздать всю хронологию событий. Это наша история, которую обязан помнить каждый. Мы работаем непосредственно в содействии с начальником Противопожарной службы Курской области и региональным управлением МЧС. Хочу сказать, что без помощи пожарной охраны с этим проектом мы бы не справились», – отметил Евгений Трубецкой

ИСТОЧНИК KP.RU