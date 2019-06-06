Под Курском пройдут велосипедные гонки
Соревнования состоятся в ближайшие выходные
Шоссейная гонка пройдет 9 июняФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 и 9 июня в Курской области состоится Чемпионат по велосипедному спорту по шоссе. Индивидуальные и групповые гонки пройдут в Курском районе.
Индивидуальный заезд на 25 км стартует 8 июня в 12:00 на трассе в районе онкологического диспансера (х. Кислино, ул. Елисеева, 1).
Шоссейная гонка пройдет 9 июня. Гонщики стартуют у деревни Верхнекасиново, маршрут в 25 км будет круговой - разворот у деревни Разиньково. Заезд участников на шоссейных велосипедах - в 11:00, на гибридных – в 11:20.
ИСТОЧНИК KP.RU