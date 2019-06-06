2019-06-06T09:39:47+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Курской области: огонь уничтожил сарай, «Волгу» и мотоцикл

ЧП произошло в Поныровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техникиПожар тушили 15 человек и шесть единиц техникиФото: Из архива "КП"
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5 июня около десяти часов утра в селе Брусовое Поныровского района загорелся сарай. На место ЧП выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

В 10.30 пожар потушили. В результате возгорания сарай площадью сто квадратных метров сгорел полностью. Вместе с ним ГАЗ-3110 и мотоцикл «ИЖ Планета-5». Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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