2019-06-05T15:24:23+03:00
Происшествия

Курский зек списывал деньги с чужих карт с помощью СМС

Суд дал ему очередной срок
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин умудрился списать деньги со счета пенсионерки из НальчикаКурянин умудрился списать деньги со счета пенсионерки из НальчикаФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю Курска. Он признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как установлено в суде, курянин, отбывая наказание в одной из курских исправительных колоний, с имеющегося у него мобильного телефона с помощью случайного подбора цифр отправлял SMS-сообщения о якобы ошибочном списании денег с банковских карт. Для возврата денег он предлагал перезвонить на указанный им номер телефона. На одно из таких сообщений ему ответила пенсионерка, проживающая в Нальчике. В телефонном разговоре мужчина представился сотрудником службы финансовой безопасности и предложил свои услуги по возврату несанкционированно списанных денег с ее расчетного счета. Получив от престарелой женщины необходимые реквизиты, он перевел с ее карты восемь тысяч рублей на свой электронный кошелек.

О произошедшем женщина сообщила в правоохранительные органы.

Суд дал курянину год и восемь месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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