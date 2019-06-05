Курян приглашают на открытую репетицию в цирк
Курский цирк дарит подарки - открытую репетицию и бесплатный билет в цирк!
Зрители смогут попробовать себя в качестве дрессировщика!Фото: Светлана ВОЛКОВА
Всех желающих приглашают 6 июня в 16 часов 30 минут в помещение цирка.
Свое мастерство покажут воспитанники детской цирковой студии дрессурыФото: Светлана ВОЛКОВА
На открытой репетиции вы получите мастер класс от артиста-жонглера легендарного CIRQUE DU PARIS Георгия Прилепо, а также сможете попробовать себя в качестве дрессировщика вместе с детской цирковой студией дрессуры.
В цирке ждут всех желающих 6 июняФото: Светлана ВОЛКОВА
Все пришедшие получат один бесплатный билет в цирк!
ИСТОЧНИК KP.RU