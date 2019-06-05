2019-06-05T12:26:42+03:00
Звезды

Курян приглашают на открытую репетицию в цирк

Все гости получат бесплатный билет на представление в подарок
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян приглашают на репетициюКурян приглашают на репетициюФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский цирк дарит подарки - открытую репетицию и бесплатный билет в цирк!

Зрители смогут попробовать себя в качестве дрессировщика! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зрители смогут попробовать себя в качестве дрессировщика!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всех желающих приглашают 6 июня в 16 часов 30 минут в помещение цирка.

Свое мастерство покажут воспитанники детской цирковой студии дрессуры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свое мастерство покажут воспитанники детской цирковой студии дрессурыФото: Светлана ВОЛКОВА

На открытой репетиции вы получите мастер класс от артиста-жонглера легендарного CIRQUE DU PARIS Георгия Прилепо, а также сможете попробовать себя в качестве дрессировщика вместе с детской цирковой студией дрессуры.

В цирке ждут всех желающих 6 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В цирке ждут всех желающих 6 июняФото: Светлана ВОЛКОВА

Все пришедшие получат один бесплатный билет в цирк!

ИСТОЧНИК KP.RU

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