Курян приглашают на открытую репетицию в цирк

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-05T12:26:42+03:00

Все гости получат бесплатный билет на представление в подарок

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Курский цирк дарит подарки - открытую репетицию и бесплатный билет в цирк!

Зрители смогут попробовать себя в качестве дрессировщика!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всех желающих приглашают 6 июня в 16 часов 30 минут в помещение цирка.

Свое мастерство покажут воспитанники детской цирковой студии дрессурыФото: Светлана ВОЛКОВА

На открытой репетиции вы получите мастер класс от артиста-жонглера легендарного CIRQUE DU PARIS Георгия Прилепо, а также сможете попробовать себя в качестве дрессировщика вместе с детской цирковой студией дрессуры.

В цирке ждут всех желающих 6 июняФото: Светлана ВОЛКОВА

Все пришедшие получат один бесплатный билет в цирк!

ИСТОЧНИК KP.RU