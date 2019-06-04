Прокуратура Курска разбирается с нецелевым использованием денежных средств в детском саду
В прокуратуру Сеймского округа города Курска обратились родители воспитанников детского сада. Они сообщили о, что попечительский совет учреждения не по назначению расходует собранные ими деньги.
Каждый месяц родители вносили в попечительский совет образовательного учреждения по 300 рублей. Деньги должны были расходоваться исключительно в целях развития воспитанников детского сада.
Однако они тратились на нужды самого образовательного учреждения - на оплату интернета, покупку бытовой химии, расходных материалов для оргтехники, оказание компьютерных услуг, разработку документов по пожарной безопасности и приобретение лекарств.
Прокурор округа внес в адрес образовательного учреждения и в попечительский совет представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения. Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU