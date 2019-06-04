Прокуратура Курска разбирается с нецелевым использованием денежных средств в детском саду

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-04T10:15:23+03:00

Попечительский совет учреждения не по назначению расходовал собранные деньги Фото: Из архива "КП"

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В прокуратуру Сеймского округа города Курска обратились родители воспитанников детского сада. Они сообщили о, что попечительский совет учреждения не по назначению расходует собранные ими деньги.

Каждый месяц родители вносили в попечительский совет образовательного учреждения по 300 рублей. Деньги должны были расходоваться исключительно в целях развития воспитанников детского сада.

Однако они тратились на нужды самого образовательного учреждения - на оплату интернета, покупку бытовой химии, расходных материалов для оргтехники, оказание компьютерных услуг, разработку документов по пожарной безопасности и приобретение лекарств.

Прокурор округа внес в адрес образовательного учреждения и в попечительский совет представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения. Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU