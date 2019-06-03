2019-06-03T16:10:18+03:00
Общество

В детских лагерях Курской области начались первые смены

Всего за лето бесплатно смогут отдохнуть 12 тысяч курских ребят
Ольга ДАНИЛОВА
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Лагерные смены стартовалиЛагерные смены стартовалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В этом году в 21 загородном лагере их пройдет 77 смен, а отдохнуть бесплатно смогут более 12 тысяч детей.

- Мы стараемся не только обеспечить пребывание детей, но и совместными усилиями решать хозяйственные проблемы в лагерях, выделяя средства на капитальные ремонты зданий, улучшение материально-технической базы, – отметила замгубернатора Екатерина Харченко.

В «Орленке» первая оздоровительная смена под названием «Путь к успеху» приняла 250 детей Курска. Ребят ждет много увлекательных конкурсных программ, творческих мастерских, клубных занятий, психологических тренингов и ролевых игр. В течение лета в лагере отдохнут свыше тысячи школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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