В детских лагерях Курской области начались первые смены
В этом году в 21 загородном лагере их пройдет 77 смен, а отдохнуть бесплатно смогут более 12 тысяч детей.
- Мы стараемся не только обеспечить пребывание детей, но и совместными усилиями решать хозяйственные проблемы в лагерях, выделяя средства на капитальные ремонты зданий, улучшение материально-технической базы, – отметила замгубернатора Екатерина Харченко.
В «Орленке» первая оздоровительная смена под названием «Путь к успеху» приняла 250 детей Курска. Ребят ждет много увлекательных конкурсных программ, творческих мастерских, клубных занятий, психологических тренингов и ролевых игр. В течение лета в лагере отдохнут свыше тысячи школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU