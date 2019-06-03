В июне курян ждет много спортивных мероприятий

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-03T15:27:09+03:00

Спортивные мероприятия пройдут в разных районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чемпионат по рыбной ловле, практическая стрельба и кросс-кантри

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Целый ряд интересных спортивных мероприятий пройдет в Курской области в июне:

7-8 июня, 9:00, Курская область, Октябрьский район, стрельбище д. Липино. Практическая стрельба. Кубок Курской области по стрельбе из пистолета и карабина.

7-9 июня, 12:00, Курская область, Железногорский район, п.Копенки, Михайловское водохранилище. Чемпионат Курской области по спортивному туризму на парусной дистанции.

7-9 июня, 12:30, г. Курск, картодром. Первенство России (III этап). Академия РАФ (III этап) по картингу.

8-9 июня, 12:00, г. Курск и Курский район. Чемпионат Курской области по шоссе (индивидуальная и групповая гонки).

8-9 июня, 13:00, Курская область, Железногорский район, акватория Михайловского водохранилища. Чемпионат Курской области по рыболовному спорту, ловля рыбы на донную удочку.

11-13 июня, 10:00, урочище Моква. Спартакиада оздоровительных загородных лагерей (1 смена).

12 июня, 10:00, г. Курск, п. Московский. Открытие лыжероллерного сезона.

15 июня, 11:00, г.Курск, стадион «Трудовые резервы». Соревнования по полиатлону в зачет спартакиады муниципальных районов Курской области.

15 июня, 10:30, г. Курск, КГУ. Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Курская битва» (грэпплинг и вольная борьба).

15-16 июня, 12:00, г. Курск, картодром. Чемпионат и Первенство Черноземья (III этап) по картингу.

16 июня, 11:00, Курский район, с. Троица. Чемпионат и Первенство Курской области по велоспорту кросс-кантри (марафон).

ИСТОЧНИК KP.RU