В Курской области трудоустроят более 4 тысяч подростков

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-03T15:05:41+03:00

Несовершеннолетние с 14 лет могут работать в течение всего года

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В 2019 году в Курской области трудоустроят более четырех тысяч подростков. За первый квартал в службе занятости помогли найти работу 759 молодым людям. Часто они выбирают уход за пожилыми и инвалидами, сезонную помощь на сельскохозяйственных работах, работу курьерами, фасовщиками, упаковщиками.

Несовершеннолетние с 14 лет могут работать в течение всего года, в свободное от учебы время. Кроме того, они не могут быть задействованы в опасных для жизни местах и выполнять тяжелую физическую работу.

Службы занятости регулярно проводят ярмарки вакансий. В этом году 240 молодых людей посетили 12 ярмарок. 168 человек уже заключили предварительные договоры на трудоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU