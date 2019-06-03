В Курске начался ремонт дорог

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-03T13:50:21+03:00

На улицах Энгельса, Гремяченской, на Магистральном проезде дорожники произвели фрезерование покрытия, на некоторых отрезках дороги уложили асфальтобетон

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Подрядчики приступили к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске, сообщили в администрации региона.

По результатам электронных аукционов заключены пять контрактов на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в городской черте.

ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2» будет ремонтировать автодорожное полотно в Мокве, по проспектам Дружбы, Хрущева и Энтузиастов, на улицах Косухина, Звездной, Сумской, а также на Майском бульваре.

ООО «Курскспецдорстрой» осуществит ремонтные работы по улицам Большевиков, Бочарова, Гремяченской, Запольной, Павлуновского, Суворова, Интернациональной, 2-й Новоселовке, Хуторской, Цурюпы, а также по 3-м Весенним проездам.

ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» взяло подряд по улицам Аэропортовской, Ильича, 2-й Рабочей, Республиканской, Союзной, Станционной, Литовской, Энгельса, на Магистральном проезде.

Строители уже приступили к подготовительным работам. На улицах Энгельса, Гремяченской, на Магистральном проезде дорожники произвели фрезерование покрытия, на некоторых отрезках дороги уложили асфальтобетон. Закончатся ремонтные работы к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU