В Курске задержали хозяина наркопритона

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-03T13:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области получили информацию о том, что 35-летний безработный курянин организовал в своем доме наркопритон. До этого мужчину, который является наркоманом со стажем, уже привлекали к уголовной ответственности за такое же преступление.

Оперативники установили, что в доме у подозреваемого, действительно, собираются сомнительные компании. Хозяин пускал их за порции наркотиков для себя. А те в свою очередь изготовляли их и употребляли.

Мужчина во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту содержания притона. Злоумышленнику грозит о четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU