В Курске задержали хозяина наркопритона
Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области получили информацию о том, что 35-летний безработный курянин организовал в своем доме наркопритон. До этого мужчину, который является наркоманом со стажем, уже привлекали к уголовной ответственности за такое же преступление.
Оперативники установили, что в доме у подозреваемого, действительно, собираются сомнительные компании. Хозяин пускал их за порции наркотиков для себя. А те в свою очередь изготовляли их и употребляли.
Мужчина во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту содержания притона. Злоумышленнику грозит о четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU