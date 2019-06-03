В Курской области могут сократить количество железнодорожных переездов
В Доме Советов под председательством Романа Старовойта состоялось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельным вопросом обсудили безопасность на железнодорожных переездах.
По словам начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова, в Курской области особое опасение вызывают 13 переездов. Они расположены в Дмитриевском, Суджанском, Железногорском, Октябрьском, Курском и Щигровском районах.
На заседании поступило предложение закрыть переезды, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также расположенные ближе пяти километров друг к другу.
«В случае закрытия 18 таких переездов, для строительства альтернативных путей объезда потребуется более семи миллиардов рублей», - сообщил начальник комитета автодорог Курской области Владимир Муравьев.
ИСТОЧНИК KP.RU