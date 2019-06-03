2019-06-03T10:58:21+03:00
Общество

В Курской области могут сократить количество железнодорожных переездов

Для строительства альтернативных путей объезда потребуется более 7 млрд рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Особое опасение вызывают 13 переездовОсобое опасение вызывают 13 переездовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Доме Советов под председательством Романа Старовойта состоялось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельным вопросом обсудили безопасность на железнодорожных переездах.

По словам начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова, в Курской области особое опасение вызывают 13 переездов. Они расположены в Дмитриевском, Суджанском, Железногорском, Октябрьском, Курском и Щигровском районах.

На заседании поступило предложение закрыть переезды, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также расположенные ближе пяти километров друг к другу.

«В случае закрытия 18 таких переездов, для строительства альтернативных путей объезда потребуется более семи миллиардов рублей», - сообщил начальник комитета автодорог Курской области Владимир Муравьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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