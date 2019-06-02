О ливнях и грозах в Курской области предупреждают спасатели

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-02T10:43:21+03:00

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По прогнозу Курского гидрометцентра на территории области в воскресенье, 2 июня, облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, местами небольшие дожди, в отдельных районах - ливни и сильные дожди. Днем возможны грозы, местами - град. Ветер северной четверти 6-11 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с.

Чтобы избежать несчастных случаев ГУ МЧС по Курской области просит всех жителей соблюдать основные правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому;

- машину поставьте в гараж, при его отсутствии припаркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае беды звоните по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU