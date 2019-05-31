Мама первоклассника заставила курские власти отремонтировать школьный класс

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-31T16:55:00+03:00

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Врио губернатора проверил условия обучения в курской школе №51. Ранее к Роману Старовойту через социальные сети поступило личное обращение от мамы одного из будущих учеников школы. Курянка сообщила, что в школе №51 Курска первоклассникам предоставили класс в ненадлежащем состоянии: санитарное состояние помещения не соответствует требованиям, сообщили в администрации региона.

- Глава региона без предупреждения для педагогического состава и родителей посетил школу во время родительского собрания. Роман Старовойт лично проверил предоставленное классное помещение и пришел к выводу, что в классе требуется косметический ремонт, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. - Также родители учащихся возмущены поведением руководителя учебного учреждения. На собрании директор отсутствовала. По словам родителей, при попытке мирного решения конфликта директор повела себя некорректно и употребила недопустимые выражения. Роман Старовойт ознакомился с аудиозаписью беседы и счел ситуацию неприемлемой. Глава региона отчитал председателя городского комитета образования, не приложившего ни малейших усилий к улаживанию конфликта.

По итогам встречи Роман Старовойт принес извинения родителям от лица властей и пообещал провести отдельную встречу с директором школы. А учебный класс отремонтировать и привести в состояние, необходимое для нормального учебного процесса.

Похоже, к подобной тактике вскоре могут прибегнуть все родители, которым предлагают за свой счет ремонтировать классы в курских школах. Возможно, это остановит практику поборов с родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU