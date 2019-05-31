2019-05-31T14:25:58+03:00
Общество

Новый аэровокзал в Курске построит инвестор

Роман Старовойт пригласил курян выбрать аэропорту название
Яна ШЕЛЕСТ
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Для нового аэропорта сейчас выбирают названиеДля нового аэропорта сейчас выбирают названиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске появится новое здание аэровокзала. Оно будет построено за внебюджетные средства. Инвестор уже начал проектирование. Удобство и комфорт будущих пассажиров — в приоритете. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил Роман Старовойт.

Для нового аэропорта сейчас выбирают название.

«Я считаю, что аэропорт должен быть назван в честь одного из наших знаменитых земляков. На портале «Действуем вместе» запущено голосование. Всего в списке 10 имен», - написал врио:

• Композитор Георгий Свиридов. Родился в 1915 году в Фатеже

• Художник Александр Дейнека. Родился в 1899 году в Курске

• Писатель Аркадий Гайдар. Родился в 1904 году во Льгове

• Учёный-астроном Фёдор Семёнов. Родился в 1794 году в Курске

• Учёный-геоботаник Василий Алёхин. Родился в 1882 году в Курске

• Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Родился в 1894 году в селе Калиновка

• Инженер-авиаконструктор, один из создателей самолётов МИГ Михаил Гуревич. Родился в 1892 году в деревне Рубанщина

• Художник-авангардист Казимир Малевич. Жил в Курске в 1896-1907 гг., начал здесь свой творческий путь

• Скульптор Вячеслав Клыков. Родился в 1939 году в селе Мармыжи

• Актёр Михаил Щепкин. Родился в 1788 году в селе Красное Обоянского уезда.

Роман Владимировоч попросил курян принять участие в выборе названия аэропорта. Для этого нужно перейти по ссылке:https://vmeste46.ru/oprosy/41026/?next=/oprosy/.

На данный момент больше всего голосов куряне отдали за то, чтобы назвать аэропорт в честь советского инженера-авиаконструктора, одного из создателей самолетов МИГ Михаила Иосифовича Гуревича. Он родился в 1892 году в деревне Рубанщина (сейчас Суджанский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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