2019-05-30T15:39:06+03:00
Общество

В Курскую область не пустили сербскую клубнику

14,6 тонн ягод возвратили на Украину
Яна ШЕЛЕСТ
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Партию ягод возвратили на территорию УкраиныПартию ягод возвратили на территорию УкраиныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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29 мая в международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» сотрудники регионального Россельхознадзора запретили ввозить на территорию России 14,62 тонны клубники из Сербии.

Товар следовал в адрес ООО «ОТК Стандарт» Брянской области. Разрешение на ввоз подкарантинной продукции отсутствовало. Партию ягод возвратили на территорию Украины.

В этот же сотрудники Россельхознадзора в пункте пропуска провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии свежего перца, прибывшего из Турции (14,5 тонн).

В плодах был обнаружен цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Зараженный опасным вредителем груз отправили назад в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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