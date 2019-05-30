В Курскую область не пустили сербскую клубнику

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-30T15:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

29 мая в международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» сотрудники регионального Россельхознадзора запретили ввозить на территорию России 14,62 тонны клубники из Сербии.

Товар следовал в адрес ООО «ОТК Стандарт» Брянской области. Разрешение на ввоз подкарантинной продукции отсутствовало. Партию ягод возвратили на территорию Украины.

В этот же сотрудники Россельхознадзора в пункте пропуска провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии свежего перца, прибывшего из Турции (14,5 тонн).

В плодах был обнаружен цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Зараженный опасным вредителем груз отправили назад в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU