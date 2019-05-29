2019-05-29T11:00:34+03:00
Недвижимость

Северо-запад Курска остался без холодной воды

Рабочие устраняют аварию
Яна ШЕЛЕСТ
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МУП «Водоканал города Курска» приносит извинения за доставленные неудобстваМУП «Водоканал города Курска» приносит извинения за доставленные неудобстваФото: Из архива "КП"
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В связи с устранением последствий аварии на сети водопровода 29 мая с 10.00 до 13.00 отключили холодную воду в домах по улице Студенческой, на четной стороне проспекта Дружбы (от дома № 2 до дома № 18), на проспекте Энтузиастов № 1, 1А, 3, 5.

30 мая с 8.00 до 17.00 часов будет снижен напор холодной воды в сети водопровода (подача воды не выше 2-3-го этажа) в Северной часть города на пропекте Победы с прилегающими улицами, на улице Триумфальной, Рябиновых с прилегающими, а также на Карла Маркса, 72/20, 72/21, 72/22.

МУП «Водоканал города Курска» приносит извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации. Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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