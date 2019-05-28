Этим летом в Курской области откроют 21 загородный лагерь

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-28T17:08:02+03:00

Этим летом организованно смогут отдохнуть более 34 тысяч ребят Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

В предстоящем летнем оздоровительном сезоне в Курской области будут работать 347 летних оздоровительных учреждений, в которых отдохнут более 34 тысяч детей. В том числе: 12100 детей - в 21 загородном лагере; 16973 ребенка - в 285 лагерях с дневным пребыванием; 4043 ребенка - в семи санаториях, где есть детские санаторные смены; 400 детей в областном детском санатории; 528 детей - в 33 лагерях труда и отдыха (ЛТО).

В круглогодичном режиме могут работать два загородных лагеря, в которых запланировано оздоровить 2500 детей.

Из общего числа планируемых к оздоровлению – 1067 детей, оставшихся без попечения родителей, 3043 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день все 347 ЛОУ представили уведомления о планируемых сроках проведения оздоровительных смен, количестве детей в них и графиках акарицидных обработок, сообщили в Роспотребнадзоре.

Косметические ремонты провели в 215 ЛОУ, проведен капитальный ремонт пищеблока и бассейна санатория «Соловушка», полностью завершены работы по материально-техническому оснащению - закуплены мебель и инвентарь в 71, холодильное и технологическое оборудование - в 56, дооснащены медицинские пункты в 36 ЛОУ.

ИСТОЧНИК KP.RU