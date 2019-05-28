Под Курском построят храм-мемориал

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-28T12:45:22+03:00

В поселке Поныри заложили первый камень

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27 мая в поселке Поныри заложили первый камень в основание часовни в память о защитниках Отечества, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы.

Храм-мемориал построят в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», которую на протяжении десяти лет реализует общественная организация «Ветераны военной контрразведки».

Курская область подключилась к программе по просьбе главы региона Романа Старовойта в начале 2019 года. Открыть мемориал планируется 22 июня – в День памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU