Курскому ветерану за освобождения Севастополя вручили медаль

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-27T13:27:59+03:00

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Роман Старовойт выполнил почетную миссию от Правительства Севастополя. Глава региона вручил ветерану Великой Отечественной войны Виктору Циммеру памятный знак и медаль «75 лет освобождения Севастополя».

«Я знаю, что в свой день рождения, 7 мая, в 1944 году на Сапун-горе вы бились за свободу и независимость нашей Родины, отстаивали Севастополь. У нашего региона теплые дружеские отношения с этим городом. От губернатора Севастополя хочу передать вам этот памятный знак и медаль к вашим многочисленным наградам. Поздравляю вас от всей души, здоровья вам и крепости духа», – сказал ветерану Роман Старовойт.

Виктор Циммер отметил, что ему вдвойне приятно получить награду, так как он является уроженцем Крыма. 96-летний ветеран рассказал, как призывался в армию и показал фото орудия, с которым сражался на Южном, Белорусском и Украинском фронтах в составе 20-й гвардейской Севастопольской артиллерийской бригады.

Награда в честь годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков учреждена Указом Губернатора Севастополя от 28 марта 2019 года. Эту награду должны получить около двух тысяч ветеранов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU