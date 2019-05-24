В Курске в ДТП пострадал пятилетний ребенок
Авария произошла на Магистральном
Пострадавших доставили в медучрежденияФото: Из архива "КП"
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23 мая примерно в 13:50 грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом под управлением 38-летнего водителя двигался по Магистральному проезду со стороны Селиховых Дворов в направлении улицы Строительной.
Возле дома № 23 он столкнулся с автомобилем «Тойота Ярис», за рулем которого находилась 50-летняя женщина. В результате ДТП пассажиры легковушки - пятилетний ребенок 71-летняя женщина получили ранения. Пострадавших доставили в медучреждения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU