2019-05-24T15:51:08+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП пострадал пятилетний ребенок

Авария произошла на Магистральном
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавших доставили в медучрежденияПострадавших доставили в медучрежденияФото: Из архива "КП"
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23 мая примерно в 13:50 грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом под управлением 38-летнего водителя двигался по Магистральному проезду со стороны Селиховых Дворов в направлении улицы Строительной.

Возле дома № 23 он столкнулся с автомобилем «Тойота Ярис», за рулем которого находилась 50-летняя женщина. В результате ДТП пассажиры легковушки - пятилетний ребенок 71-летняя женщина получили ранения. Пострадавших доставили в медучреждения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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