Жителя Курской области оштрафовали за покупку медвежонка
Новый владелец не поставил в известность ветеринарную службу
Новый владелец не поставил в известность ветеринарную службу
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Житель деревни Реутово Золотухинского района в начале года приобрел в свое личное подсобное хозяйство медвежонка. Оформив договор купли-продажи, он не поставил в известность о своей экзотической покупке ветеринарную службу и не оформил ветеринарные сопроводительные документы.
14 мая мужчину оштрафовали по статье 10.8 часть 1 КоАП РФ, сообщили в управлении ветеринарии Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU