Жителя Курской области оштрафовали за покупку медвежонка

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-24T10:37:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель деревни Реутово Золотухинского района в начале года приобрел в свое личное подсобное хозяйство медвежонка. Оформив договор купли-продажи, он не поставил в известность о своей экзотической покупке ветеринарную службу и не оформил ветеринарные сопроводительные документы.

14 мая мужчину оштрафовали по статье 10.8 часть 1 КоАП РФ, сообщили в управлении ветеринарии Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU