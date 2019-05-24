2019-05-24T10:37:31+03:00
Общество

Жителя Курской области оштрафовали за покупку медвежонка

Новый владелец не поставил в известность ветеринарную службу
Яна ШЕЛЕСТ
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Новый владелец не поставил в известность ветеринарную службуНовый владелец не поставил в известность ветеринарную службу
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Житель деревни Реутово Золотухинского района в начале года приобрел в свое личное подсобное хозяйство медвежонка. Оформив договор купли-продажи, он не поставил в известность о своей экзотической покупке ветеринарную службу и не оформил ветеринарные сопроводительные документы.

14 мая мужчину оштрафовали по статье 10.8 часть 1 КоАП РФ, сообщили в управлении ветеринарии Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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