2019-05-23T16:39:35+03:00
Происшествия

Курянин попал под статью за взятку сотруднику ГИБДД

мужчина заплатит 130 тысяч рублей в качестве наказания
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина также лишили правКурянина также лишили правФото: Из архива КП.
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Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 53-летнего курянина.

В январе 2019 года сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль ВАЗ 21063, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование мужчина отказался. Против него инспектор ДПС составил протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Желая избежать административной ответственности, курянин попытался оставить в служебном автомобиле 20 тысяч рублей в качестве взятки за то, что протокола об административном правонарушении уничтожат. Инспектор ДПС отказался от денег и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции.

Суд оштрафовал курянина на 100 тысяч рублей.

Также за административное правонарушение, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, мужчине придется заплатить штрафа в 30 тысяч рублей. Кроме того на полтора года он лишен прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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