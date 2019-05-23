На отвалах и хвостохранилище МГОКа селятся диковинные птицы и растут орхидеи

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-23T14:36:27+03:00

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Необычайное разнообразие флоры и фауны легко встретить на отвалах и хвостохранилище Михайловского ГОКа. Цветы из Красной книги, сотни растений, редкие виды птиц! Не случайно работники центрального биосферного заповедника им. Алехина изучают производственный ландшафт комбината уже не первый год. А в рамках природоохранной деятельности Металлоинвеста на Михайловском ГОКе проводится системный мониторинг.

Большое разнообразие растений, водоплавающих птиц и земноводных – свидетельство благополучия природной среды, считают специалисты. Удивительно, но хвостохранилище – искусственный водоем, в котором складируют отходы производства железорудного концентрата, - облюбовали многие птицы.

Большое разнообразие растений, водоплавающих птиц и земноводных – свидетельство благополучия природной среды, считают специалистыФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

— Этот большой водоем привлекает много водоплавающих и околоводных птиц. Здесь мы обнаружили примерно 120 видов пернатых. Тут базируется так называемая миграционная остановка белолобых гусей. Зимуют они в Голландии, летят через Германию, Польшу, Белоруссию. А здесь месяц отдыхают, прежде чем взять курс на север, - говорит директор центрального биосферного заповедника им. Алехина, кандидат биологических наук Андрей Власов.

Ботаник Николай Золотухин изучил так называемые отвалы. В этих местах, по его словам, из-за перепадов высот образовалось множество уникальных для Курской области экологических ниш. Только орхидей на этих полянах около двух десятков видов, многие из которых внесены в Красную книгу региона.

В рамках природоохранной деятельности Металлоинвеста на Михайловском ГОКе проводится системный мониторингФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

— Очень распространена здесь любка зеленоцветковая, в целом по Курской области это редкий вид. Пятый отвал вообще очень богатый и разнообразный. В 2017 мы установили здесь 408 видов растений, а сегодня прибавили к списку еще семь! - говорит Николай Золотухин.

ИСТОЧНИК KP.RU