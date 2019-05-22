В Курске открылась выставка «Славянские мотивы»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-22T17:02:34+03:00

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В Центральной городской библиотеке Курска открылась выставка «Славянские мотивы». Организатором мероприятия является областной Дом народного творчества.

В открытии приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества Курска, обучающиеся школы № 18, специалисты Курского областного Дома народного творчества и сотрудники библиотеки.

В экспозиции выставки предоставлено более 60 изделий, выполненных из лозы, глины, дерева, соломки, кожи, ткани и других материалов. Их авторами являются участники выставки-ярмарки «Город мастеров» XVII и XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки.

Выставка будет работать до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU