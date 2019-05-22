На Курскую область надвигается непогода

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-22T14:52:32+03:00

Днем умеренные, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

23 мая ожидаются дожди с грозами и градом

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22 мая с девяти часов вечера и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы, днем умеренные, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом.

Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, днем западный со скоростью 3-8 м/с, при грозах днем местами порывы до 18 м/с. Температура в ночное время составит +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU