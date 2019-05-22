2019-05-22T13:46:57+03:00
Общество

Жители Сеймского округа Курска жалуются на едкий дым с предприятия

На жалобы курян отреагировали экологи
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас ведется проверка, результаты которой будут готовы к 24 маяСейчас ведется проверка, результаты которой будут готовы к 24 маяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Жители Сеймского округа Курска, в частности улиц Энергетиков, Новогаражной и Фабричной уже несколько месяцев жалуются на едкий дым. По мнению курян, удушающие выбросы производит рядом расположенное текстильное предприятие.

Ситуацией заинтересовался департамент экологической безопасности и природопользования Курской области. Для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» создали рабочую группу. В ее состав вошли представители департамента, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, комитета здравоохранения, мэрии, прокуратуры и инициативной группы граждан.

По его словам директора департамента Константина Полякова, предприятие состоит на учете как объект негативного воздействия второго класса опасности и подлежит федеральному государственного экологическому надзору.

Сейчас ведется проверка, результаты которой будут готовы к 24 мая. Если будет установлено, что завод оказывает негативное воздействие на экологию, то департамент выйдет в суд с требованием приостановить производство до устранения всех выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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