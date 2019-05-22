Курянин сломал нос полицейскому и попал в колонию

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-22T13:35:26+03:00

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Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда рассмотрела уголовное дело против 59-летнего мужчины, который приговором Льговского районного суда осужден за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции. Страж порядка получил закрытый перелом носа. Удар очевидец успел снять на камеру мобильного телефона.

Районный суд дал курянину полтора года условно с испытательным сроком полтора года.

Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке по мотиву несправедливости назначенного наказания из-за чрезмерной мягкости.

Апелляционная инстанция в полном объеме согласилась с доводами прокурора о том, что подсудимый должен отбывать наказание в колонии. Приговор Льговского районного суда изменен, курянин проведет полтора года в колонии. Он взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU