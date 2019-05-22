2019-05-22T13:35:26+03:00
Происшествия

Курянин сломал нос полицейскому и попал в колонию

Мужчине дали реальный срок
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда рассмотрела уголовное дело против 59-летнего мужчины, который приговором Льговского районного суда осужден за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции. Страж порядка получил закрытый перелом носа. Удар очевидец успел снять на камеру мобильного телефона.

Районный суд дал курянину полтора года условно с испытательным сроком полтора года.

Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке по мотиву несправедливости назначенного наказания из-за чрезмерной мягкости.

Апелляционная инстанция в полном объеме согласилась с доводами прокурора о том, что подсудимый должен отбывать наказание в колонии. Приговор Льговского районного суда изменен, курянин проведет полтора года в колонии. Он взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске открылась выставка «Славянские мотивы»
По Курску проедет «Трамвай-книгочей»
В Администрации Курской области произошли кадровые изменения
В Курске случайный знакомый украл у женщины телефон и украшения
На Курскую область надвигается непогода
В Курске продавали просроченный алкоголь
МЧС не смогло спасти пса, на помощь пришли волонтеры: собаку вызволили из бетонного плена
В Курске на Бочарова прорвало теплосеть
Жители Сеймского округа Курска жалуются на едкий дым с предприятия
С начала года от клещей пострадали 829 курян
В Курске на улице Братской загорелся дом
В Курске пройдет праздник хорового пения
23 мая в Курске отключат воду
Малоимущие куряне получат компенсацию за покупку цифровой приставки
На гала-концерт "Соловьиной трели" в Курске можно будет пройти бесплатно
В Курске пройдет ярмарка вакансий для школьников
В Курской области проверяют пляжи
В курской мэрии откроется выставка рисунка
В Курской области в огне погибли два человека
В Курской области ЕГЭ будут сдавать около пяти тысяч выпускников
В Курскую область не пустили турецкие абрикосы
25 мая в Курске пройдет Велодень
И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания