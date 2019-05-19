2019-05-19T15:00:21+03:00
Общество

Третий электробус прибыл в Курск

Тем временем второй - в процессе наладки, выйдет на маршрут 22 мая
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба городской администрации.фото: пресс-служба городской администрации.
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В Курск прибыл третий троллейбус с удлиненным автономным ходом. Об этом сообщили активисты проекта «Общественный транспорт Курска». Второй электробус пока что находится в процессе наладки и начнет работать 22 мая. А первая такого рода машина начала курсировать по маршруту № 11 «Знаменский собор - пр-т Дериглазова» 13 марта 2019-го.

Электробус - по сути, модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой. Он может преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети. Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек, из них сидячих мест - 29. Машина низкопольная, оснащена откидным трапом и местом, оборудованном для размещения инвалидов в колясках, современной системой безопасности, а также системой информирования пассажиров. В салоне - комбинированный кондиционер с равномерным охлаждением всей площади.

Напомним, что октябре 2018 года был заключен муниципальный контракт на приобретение по лизингу (с выплатой стоимости в течение трёх лет) пяти низкопольных троллейбусов с автономным ходом модели Тролза 5265.08«Мегаполис». Решение о приобретении электробусов приняли для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, численность которого продолжает расти, а также для поддержки предприятия МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов. По расчетам специалистов, такой вариант, по сравнению со строительством тяговой подстанции и троллейбусной линии до микрорайона, позволит сэкономить порядка 90 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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