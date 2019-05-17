Роман Старовойт попросил курян потерпеть
Роман Старовойт попросил курян потерпеть.
Более 50 километров будут отремонтированы не ямочным, а нормальным ремонтомФото: Яна ШЕЛЕСТ
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт ответил на многочисленные жалобы негодующих курян по поводу ремонта дорог, который до сих пор в Курске так и не начался.
— Я точно так же, как и вы вижу, что ситуация с дорогами в городе после снежной зимы просто ужасная, - обратился глава региона в видеоролике, выложенном на своей страничке в соцсетях.
Роман Старовойт отметил, что все средства на реконструкцию дорог поступили в начале апреля, работы по 32 улицам города начнутся в середине июня.
— Более 50 километров будут отремонтированы не ямочным, а нормальным ремонтом с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, который будет служить долговечно, - подчеркнул Роман Владимирович.
Врио попросил еще немного подождать и поблагодарил курян за терпение.
ИСТОЧНИК KP.RU