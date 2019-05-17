Роман Старовойт попросил курян потерпеть.

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-17T16:35:10+03:00

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Более 50 километров будут отремонтированы не ямочным, а нормальным ремонтомФото: Яна ШЕЛЕСТ

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт ответил на многочисленные жалобы негодующих курян по поводу ремонта дорог, который до сих пор в Курске так и не начался.

— Я точно так же, как и вы вижу, что ситуация с дорогами в городе после снежной зимы просто ужасная, - обратился глава региона в видеоролике, выложенном на своей страничке в соцсетях.

Роман Старовойт отметил, что все средства на реконструкцию дорог поступили в начале апреля, работы по 32 улицам города начнутся в середине июня.

— Более 50 километров будут отремонтированы не ямочным, а нормальным ремонтом с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, который будет служить долговечно, - подчеркнул Роман Владимирович.

Врио попросил еще немного подождать и поблагодарил курян за терпение.

ИСТОЧНИК KP.RU