2019-05-17T15:38:29+03:00
Общество

В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан

Прилегающую территорию полностью благоустроят
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Сверху чашу облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходнуюСверху чашу облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходнуюФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан. Существующий фонтан полностью реконструируют, а прилегающую территорию – благоустроят.

Круглая чаша диаметром 16 метров разместится на уровне земли. Сверху ее облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходную. Фонтан аналогичной конструкции расположен в микрорайоне «Полет».

Фонтан будет работать в нескольких режимах работы с изменением контуров водных фигур. На водяном экране предусматривается проецирование изображений, которые будут приурочены к значимым событиям и акциям в регионе. Фонтан построят за счет средств инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Курский рецидивист украл из ломбарда телефон
Роман Старовойт побывал в Кореневском районе
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
В ресторанах Курской области теперь можно заказать блюда из гастрономической карты
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Под Курском на пожаре погиб 43-летний мужчина
18 мая в Курске пройдут «Чистые игры»
Под Курском 21-летний водитель сбил пешехода
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада
В Курской области волонтеры помогли местным жителям привести в порядок братское захоронение
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
25-летний житель Курска похищал автомобильные колеса
Под Курском ночью загорелся дом
Все три округа Курска останутся без света
В Курской области можно будет купить алкоголь только до десяти вечера
В Курске из-за ремонта прекратят подачу газа
В Курске посчитают соловьев
Курянина будут судить за издевательства над сыном
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома
Под Курском открыли ФОК