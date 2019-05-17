В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан
Прилегающую территорию полностью благоустроят
Сверху чашу облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходнуюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан. Существующий фонтан полностью реконструируют, а прилегающую территорию – благоустроят.
Круглая чаша диаметром 16 метров разместится на уровне земли. Сверху ее облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходную. Фонтан аналогичной конструкции расположен в микрорайоне «Полет».
Фонтан будет работать в нескольких режимах работы с изменением контуров водных фигур. На водяном экране предусматривается проецирование изображений, которые будут приурочены к значимым событиям и акциям в регионе. Фонтан построят за счет средств инвестора.
ИСТОЧНИК KP.RU