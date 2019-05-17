Курский рецидивист украл из ломбарда телефон
Возбуждено уголовное дело
Мобильник стоимостью более 15 тысяч рублей изъяли у задержанного изъялиФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже, совершенном в ломбарде. Мужчина просил посмотреть товар, взял в руки сотовый телефон, оттолкнул продавца и убежал.
Полицейские установили злоумышленника в этот же день. При задержании он попытался оказать сопротивление. 22-летний, ранее судимый молодой человек рассказал, что ему был срочно нужен телефон последней модели, денег у него не было, поэтому он решил его украсть.
Мобильник стоимостью более 15 тысяч рублей изъяли у задержанного изъяли. Молодой человек вновь стал фигурантом уголовного дела по факту грабежа.
ИСТОЧНИК KP.RU