2019-05-17T14:52:27+03:00
Происшествия

Курский рецидивист украл из ломбарда телефон

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мобильник стоимостью более 15 тысяч рублей изъяли у задержанного изъялиМобильник стоимостью более 15 тысяч рублей изъяли у задержанного изъялиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже, совершенном в ломбарде. Мужчина просил посмотреть товар, взял в руки сотовый телефон, оттолкнул продавца и убежал.

Полицейские установили злоумышленника в этот же день. При задержании он попытался оказать сопротивление. 22-летний, ранее судимый молодой человек рассказал, что ему был срочно нужен телефон последней модели, денег у него не было, поэтому он решил его украсть.

Мобильник стоимостью более 15 тысяч рублей изъяли у задержанного изъяли. Молодой человек вновь стал фигурантом уголовного дела по факту грабежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан
Роман Старовойт побывал в Кореневском районе
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
В ресторанах Курской области теперь можно заказать блюда из гастрономической карты
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Под Курском на пожаре погиб 43-летний мужчина
18 мая в Курске пройдут «Чистые игры»
Под Курском 21-летний водитель сбил пешехода
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада
В Курской области волонтеры помогли местным жителям привести в порядок братское захоронение
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
25-летний житель Курска похищал автомобильные колеса
Под Курском ночью загорелся дом
Все три округа Курска останутся без света
В Курской области можно будет купить алкоголь только до десяти вечера
В Курске из-за ремонта прекратят подачу газа
В Курске посчитают соловьев
Курянина будут судить за издевательства над сыном
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома
Под Курском открыли ФОК