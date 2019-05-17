Роман Старовойт побывал в Кореневском районе
Роман Старовойт посетил Кореневский район с рабочей поездкой. В первую очередь глава региона посетил объекты социальной инфраструктуры.
В Троицкой школе Викторовского сельсовета обучаются 35 детей. 15 педагогов позволяют обеспечивать практически индивидуальный подход к каждому. В этом году в школе всего один выпускник, но в сентябре придут четыре первоклассника.
Здание сельской школы разместилось в помещении бывшего правления колхоза. Роман Старовойт обратил внимание на небольшие классы и отсутствие полноценного спортзала и отметил, что для ремонта здания нужны большие вложения. Несмотря на это в школе имеются компьютеры, мультимедийный экран, установлено видеонаблюдение и тревожная кнопка.
В селе Троицком работает один детский сад. В нем одна группа и 16 воспитанников от двух до восьми лет. В учреждении семь сотрудников.
Роман Старовойт посетил местный местный ФАП, обслуживающий 217 жителей, и ознакомился с ассортиментом местного магазина. В населенном пункте всего две торговые точки, но в них продается все необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая стройматериалами.
Местные жители попросили врио обратить внимание на отсутствие дорог с твердым покрытием на некоторых улицах, находящиеся в ненадлежащем состоянии трассы и недостаточное транспортное сообщение.
Еще одна серьезная проблема касается водопровода. Сети построены около 30 лет назад и требуют обновления. Врио губернатора сообщил жителям, что работа по коммуникациям начнется уже в этом году.
Глава региона также встретился с многодетной семьей Плищий. Раиса Павловна и Виктор Григорьевич воспитывают восьмерых детей, шестеро из них – приемные.
В ходе поездки в район Роман Старовойт ознакомился с работой Кореневского завода низковольтной аппаратуры, недавно отметивший 74-летие со дня образования. Завод обладает полным циклом производства, от проектирования до отгрузки продукции потребителям.
В завершение рабочей поездки Роман Старовойт посетил Аллею Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Делегация возложила цветы к памятнику селянам, погибших во время военных конфликтов в Афганистане и Чеченской республике.
ИСТОЧНИК KP.RU