Роман Старовойт побывал в Кореневском районе

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-17T14:35:31+03:00

Делегация возложила цветы к памятнику селянам, погибших во время военных конфликтов в Афганистане и Чеченской республике

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Роман Старовойт посетил Кореневский район с рабочей поездкой. В первую очередь глава региона посетил объекты социальной инфраструктуры.

В Троицкой школе Викторовского сельсовета обучаются 35 детей. 15 педагогов позволяют обеспечивать практически индивидуальный подход к каждому. В этом году в школе всего один выпускник, но в сентябре придут четыре первоклассника.

Здание сельской школы разместилось в помещении бывшего правления колхоза. Роман Старовойт обратил внимание на небольшие классы и отсутствие полноценного спортзала и отметил, что для ремонта здания нужны большие вложения. Несмотря на это в школе имеются компьютеры, мультимедийный экран, установлено видеонаблюдение и тревожная кнопка.

В селе Троицком работает один детский сад. В нем одна группа и 16 воспитанников от двух до восьми лет. В учреждении семь сотрудников.

Роман Старовойт посетил местный местный ФАП, обслуживающий 217 жителей, и ознакомился с ассортиментом местного магазина. В населенном пункте всего две торговые точки, но в них продается все необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая стройматериалами.

Местные жители попросили врио обратить внимание на отсутствие дорог с твердым покрытием на некоторых улицах, находящиеся в ненадлежащем состоянии трассы и недостаточное транспортное сообщение.

Еще одна серьезная проблема касается водопровода. Сети построены около 30 лет назад и требуют обновления. Врио губернатора сообщил жителям, что работа по коммуникациям начнется уже в этом году.

Глава региона также встретился с многодетной семьей Плищий. Раиса Павловна и Виктор Григорьевич воспитывают восьмерых детей, шестеро из них – приемные.

В ходе поездки в район Роман Старовойт ознакомился с работой Кореневского завода низковольтной аппаратуры, недавно отметивший 74-летие со дня образования. Завод обладает полным циклом производства, от проектирования до отгрузки продукции потребителям.

В завершение рабочей поездки Роман Старовойт посетил Аллею Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Делегация возложила цветы к памятнику селянам, погибших во время военных конфликтов в Афганистане и Чеченской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU