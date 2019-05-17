В ресторанах Курской области теперь можно заказать блюда из гастрономической карты

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-17T13:49:15+03:00

Куряне и гости региона могут отпробовать обед князей Барятинских или поэта Афанасия Фета

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В ресторанах Курской области появляется возможность заказывать блюда из гастрономической карты. К проекту уже присоединились некоторые питейные рестораны.

Так, уже можно заказать обед князей Барятинских или поэта Афанасия Фета, а также блюда, приготовленные на основе рецептов, которые передавались из поколения в поколение в деревнях губернии.

Проект «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска» реализует в том числе областной центр туризма. В рамках проекта состоялось пять гастрономических экспедиций в районы региона, по результатам которых разработаны технико-технологические карты для приготовления блюд в ресторанах и кафе Курской области, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU