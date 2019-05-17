2019-05-17T13:04:50+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб 43-летний мужчина

ЧП произошло в Конышевке
Яна ШЕЛЕСТ
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Погиб 43-летний мужчина, отравившись продуктами горенияПогиб 43-летний мужчина, отравившись продуктами горенияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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16 мая примерно в 17:15 в поселке Конышевка Курской области в двухквартирном доме начался пожар. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 30 ПЧ, опорных пунктов Иванчиково и Васильевка, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 17:30, ликвидировали полностью - в 18:09. В результате пожара в одной из квартир закоптились стены, потолок, огонь повредил потолочное перекрытие на площади четыре квадратных метра. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 43-летний мужчина, отравившись продуктами горения.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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