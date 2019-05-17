25-летний житель Курска похищал автомобильные колеса

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-17T08:55:38+03:00

Злоумышленники в ночное время похищали колеса автомобилей Фото: Из архива "КП"

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В Сеймский отдел полиции обратился 33-летний житель Курска, который сообщил что у него из гаража украли четыре автомобильных колеса. Сотрудники полиции выяснили, что такие же преступления были зарегистрированы и в других округах города. Злоумышленники в ночное время похищали колеса автомобилей, припаркованных на стоянках у домов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний курянин. Установлена его причастность ещё к 10 эпизодам.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU