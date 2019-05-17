Под Курском ночью загорелся дом

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-17T08:48:47+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

16 мая около 11 часов вечера во Льгове на улице Парковой загорелся частный жилой дом. На место ЧП выехали пожарные-спасатели 10 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 22:53, ликвидировано в 22:56. Пострадавших нет. В одноэтажном доме размером 14 на 7 метров в комнате огонь повредил потолочное перекрытие на площади 40 квадратных метров, закоптились стены и потолок по всей площади.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU