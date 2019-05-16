2019-05-16T18:21:48+03:00
Недвижимость

Все три округа Курска останутся без света

Отключения начнутся с 20 мая
Яна ШЕЛЕСТ
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Отключения начнутся с 20 маяОтключения начнутся с 20 маяФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 мая с 9-00 до 16-30:

С 9-00 до 16-00:

ул. Заводская 5/24, 4-6, Моковская 32-30, Сумская 13-19, Энергетиков 38-50, Новогаражная 52-62, Фабричная, Монастырская Балка 23-69, 24-68, Яблоневая 21-69, 20-68.

с 9-00 до 15-00:

Комарова 5-9, Дейнеки 16-20, 1-я Тихая 1-29, 2-30, 2-я Тихая 1-13, Селиховская 1-2

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 23 мая 2019г с 9-00 до 16-00:

ул. Школьная 5/2, 5/3, 5/4, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/15, 5/16

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

23 мая 2019г. с 13-30 до 16-00:

Островского 1-45, 60-84; Маяковского 154-177, 142-240; Маяковский проезд 1-35, 10-42;

1-я Западная 10-42; 2-я Западная 1-33, 2-22; Северная 3-25, 2-14; 1-й Северный переулок 1-11, 2-12; 2-й Северный переулок 1-13, 2-12;

3-й Северный переулок 2-8, 1-7

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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