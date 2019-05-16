В Курской области можно будет купить алкоголь только до десяти вечера
Решение о дополнительных ограничениях приняла облдума
Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00Фото: Из архива "КП"
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На 27 заседании облдумы внесли изменения в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». С такой инициативой выступила Железногорская дума.
Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00. Теперь ограничения будут действовать с 22.00. Заведений общепита это не касается.
ИСТОЧНИК KP.RU