2019-05-16T18:11:56+03:00
Общество

В Курской области можно будет купить алкоголь только до десяти вечера

Решение о дополнительных ограничениях приняла облдума
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00Фото: Из архива "КП"
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На 27 заседании облдумы внесли изменения в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». С такой инициативой выступила Железногорская дума.

Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00. Теперь ограничения будут действовать с 22.00. Заведений общепита это не касается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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