В Курской области можно будет купить алкоголь только до десяти вечера

16 Май 18:11 2019-05-16T18:11:56+03:00

Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00 Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

На 27 заседании облдумы внесли изменения в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». С такой инициативой выступила Железногорская дума.

Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00. Теперь ограничения будут действовать с 22.00. Заведений общепита это не касается.

ИСТОЧНИК KP.RU