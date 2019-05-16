2019-05-16T17:35:33+03:00
Происшествия

В Курске из-за ремонта прекратят подачу газа

Список улиц, которые попадают под отключение
Ольга ДАНИЛОВА
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Отключения пройдут 22 маяОтключения пройдут 22 маяФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе среднего давления с 9.00 до 21.00 22 мая будет прекращена подача газа потребителям Курска по улицам:

ул. Объездная, 4, проспект Ленинского Комсомола, Менделеева, Юности, Присеймская, Солнечная, Ясная, 1-й, 2-й Ясные переулки, Крюкова, 1-й, 2-й, 3-й Промышленные пер., 1-4-я Гуторовская, Гуторовская, Родниковая, СНТ Весна — 1,2,3, 1-4-я Лесные, Лесной проезд, 1-3-я Цветовские, Цветовский переулки, Городская, 1-6-я Поселковые, Искристая, Изумрудная, Трубная, Фруктовая, Аллейная, 1-я, 2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Раздольная, Раздольный пер., 1-я, 2-я Огородная, Кольцевая, Придорожная, п. Аккумулятор, Широкая, 1-2-я Ольховские улицы, 1-8-й Ольховские переулки, Ольховский проезд, Льговский переулок, Полянская, Новофабричная, Фабричная, Фабричный, 2-й, 3-й Фабричные переулки, Новогаражная, Энергетиков, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, 1-я Ламоновская, Харьковская, Белгородская, Обоянская, Краснополянская, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, Элеваторный проезд, 1-3-й Краснополянские, 1-2-й Парковые переулки, Монтажников, поселок Ворошнево Курского района.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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