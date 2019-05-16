2019-05-16T17:32:07+03:00
Общество

В Курске посчитают соловьев

Акция по учету птиц стартует 18 мая
Яна ШЕЛЕСТ
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Впервые акция «Соловьиные ночи» была проведена в 2004 годуВпервые акция «Соловьиные ночи» была проведена в 2004 годуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 мая в Курске стартует традиционная акция по подсчету соловьев, сообщили в Центрально-Черноземном заповеднике имени Алехина. Принять участие в переписи приглашают всех курян.

«Соловьиные ночи-2019» в Курске будут проходить с 18 по 24 мая включительно. Вы можете звонить в Центрально-Черноземный заповедник и называть «адрес» своего соловья (место пения) и количество соловьев по телефонам: 8 (4712) 59-92-54, 8-920-703-00-20, 8-920-264-84-03 или сообщать по электронной почте: soshnina@zapoved-kursk.ru, или в «гостевую» на сайт: zapoved-kursk.ru.

Впервые акция «Соловьиные ночи» была проведена в 2004 году. В 2019 году в Курской области песня первого соловья была отмечена на неделю позже сроков 2018 года – 3 мая. Пятый год городская акция «Соловьиные ночи в Курске» вливается в общероссийскую акцию «Соловьиные вечера», организованную Союзом охраны птиц России, который проводит её 18-19 мая. В 2018 году акция прошла более чем в 50 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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