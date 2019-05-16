2019-05-16T16:38:00+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за издевательства над сыном

Мужчина избивал и обзывал мальчика
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину придется ответить по законуКурянину придется ответить по законуФото: Из архива КП.
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СК передал в суд уголовное дело против 42-летнего жителя Курчатовского района. Мужчину обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).

По версии следствия, с июля 2018 по февраль 2019 года курянин постоянно устраивал дома скандалы, выражался грубой нецензурной бранью в адрес 10-летнего ребенка и избивал его. Следователи пришли к выводу, что мальчик испытывал физические и психические страдания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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