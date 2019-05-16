В Курске водитель «Вольво» наехала на 13-летнего подростка
ДТП произошло на проспекте Дружбы
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмыФото: Из архива "КП"
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15 мая примерно в 18.10 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Вольво» ехала по проспекту Дружбы в сторону проспекта Энтузиастов. Возле дома № 1 она, по предварительным данным, сбила 13-летнего подростка, который переходил дорогу.
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU